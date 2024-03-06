В Украине запустили еще одну мощную газовую скважину

По данным пресс-службы, идея запуска этой скважины сотрудникам Украинского научно-исследовательского института природных газов (УкрНИИгаз), также являющегося частью группы "Нафтогаз". Они смогли оценить остаточный потенциал старого месторождения, определить участок для закладки скважины и доказали высокую перспективность бурения в этой зоне.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос, о том, как Украине удалось пройти зиму за счет газа собственной добычи, заявил, что "Укргаздобыча" в прошлом году пробурило 86 новых скважин.

По его словам, помимо роста добычи сказалось снижение потребление промышленными предприятиями, которое упало из-за войны и оккупации части территории Украины.

Напомним, что в первые дни 2024 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию разведывательную скважину с дебитом 250 тыс. кубометров газа в сутки. В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. кубометров в сутки.