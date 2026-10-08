В Україні запустили в серію дрон "Мара": долає з аеростатом до 1000 км
Конструкторське бюро "Український Маріуполь" запустило в серійне виробництво літаковий БпЛА "Мара", який працює в парі з логістичним аеростатним комплексом "Балун". Система здатна доставляти засіб ураження на відстань до 1000 км на висоті понад 10 км, а її вартість становить до 6000 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз КБ "Український Маріуполь".
Як працює "Мара" разом із "Балуном"
Засіб ураження кріпиться на спеціальну систему скиду під аеростатом "Балун". За словами конструкторів, комплекс є першим серійним виробом, який може доставити засіб ураження на великі відстані без подавлення ворожими засобами РЕБ/РЕР і без протидії ППО.
Аеростат оснащений баластною системою, системою навігації, системою передачі даних і системою скидання. Після доставки в зону ураження "Мара" скидається з аеростата й переходить на ручне керування пілотом.
У цьому режимі дрон здатен пролетіти ще 60 км і вразити ціль, а також подолати додаткову відстань у режимі планера. Систему зв'язку та контролю БпЛА конструктори також розробили самі, деталі наразі не розголошують.
Ціна та плани виробництва
Вартість комплексу оцінюють до 6000 доларів. У КБ називають "Мару" та "Балун" найдешевшими з усіх відомих засобів middle- та deep-strike.
За словами розробників, комплекс уже пройшов бойові випробування, а ураження зафіксовано на території тимчасово окупованих Криму та Бердянська.
Конструктори вже неодноразово відтестували засіб у бойових умовах та мають підтвердження як ефективних уражень, так і спроб ворога протидіяти аеростатам.
Головною особливістю називають висоту польоту. Через це ворог не може використовувати дешеві засоби типу дронів-перехоплювачів чи зенітні гармати. Для знищення "Балун" йому треба використовувати дорогі ракети-ППО.
"Таким чином, наш засіб не тільки ефективно може вражати цілі на середніх та дальніх дистанціях, а є й дуже ефективним засобом для насичення ворожого неба і розрядки їхніх засобів ППО", - кажуть конструктори.
Наразі бюро зосереджене на двох ключових продуктах: багаторазовому реактивному дроні-перехоплювачі "Еверест" і "Мара". Серійну реалізацію "Мари" готують уже в середині жовтня, а перехоплювач компанія очікує запустити в серію в листопаді.
Читайте також: Морський дрон Sargan 3000 збив "Шахед" з турелі (відео)
Тема далекобійних дронів, які мають долати російську ППО, лишається однією з ключових для українського оборонпрому. Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні розробляють новий далекобійний безпілотник Bravo, який може вражати цілі на відстані до 2000 км.