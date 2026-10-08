В Украине запустили в серию дрон "Мара": преодолевает с аэростатом до 1000 км

Конструкторское бюро "Украинский Мариуполь" запустило в серийное производство самолетный БпЛА "Мара", работающий в паре с логистическим аэростатным комплексом "Балун". Система способна доставлять средство поражения на расстояние до 1000 км на высоте более 10 км, а ее стоимость составляет до 6000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз КБ "Украинский Мариуполь".

Как работает "Мара" вместе с "Балуном"

Средство поражения крепится на специальную систему сброса под аэростатом "Балун". По словам конструкторов, комплекс является первым серийным изделием, которое может доставить средство поражения на большие расстояния без подавления вражескими средствами РЭБ/РЭР и без противодействия ПВО.

Аэростат оснащен балластной системой, системой навигации, системой передачи данных и системой сброса. После доставки в зону поражения "Мара" сбрасывается с аэростата и переходит на ручное управление пилотом.

В этом режиме дрон способен пролететь еще 60 км и поразить цель, а также преодолеть дополнительное расстояние в режиме планера. Систему связи и контроля БпЛА конструкторы также разработали сами, детали пока не разглашают.

Цена и планы производства

Стоимость комплекса оценивается в 6000 долларов. В КБ называют "Мару" и "Балун" самыми дешевыми из всех известных средств middle- и deep-strike.

По словам разработчиков, комплекс уже прошел боевые испытания, а поражение зафиксировано на территории временно оккупированных Крыма и Бердянска.

Конструкторы уже неоднократно оттестировали средство в боевых условиях и подтверждают как эффективные поражения, так и попытки врага противодействовать аэростатам.

Главной особенностью называют высоту полета. Поэтому враг не может использовать дешевые средства типа дронов-перехватчиков или зенитные пушки. Для уничтожения "Балун" ему нужно использовать дорогостоящие ракеты-ПВО.

Фото: подготовка к запуску аэростата "Балун" (КБ "Украинский Мариуполь")

"Таким образом, наше средство не только эффективно может поражать цели на средних и дальних дистанциях, но и очень эффективным средством для насыщения враждебного неба и разрядки их средств ПВО", - говорят конструкторы.

Фото: аэростат "Балун" в полете (КБ "Украинский Мариуполь")

Сейчас бюро сосредоточено на двух ключевых продуктах: многократном реактивном дроне-перехватчике "Эверест" и "Мара". Серийную реализацию "Мары" готовят уже в середине октября, а перехватчик компания ожидает запустить в серию в ноябре.

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