В Україні запустили платформу "Ветеран PRO": в чому суть і які послуги там будуть

Вона наголосила, що ветеранська політика має бути не про пільги, а про гідність, розвиток і нові можливості. Зокрема, щоб військовий досвід ставав перевагою у роботі, бізнесі та житті. Саме для цього було створено платформу "Ветеран PRO".

"Презентували сьогодні Ветеран PRO разом з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. Спершу ви обираєте свій статус - і система автоматично формує персональний маршрут: від отримання документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття власної справи", - йдеться у повідомленні.

Відтепер ветеранам більше не потрібно шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів, оскільки все тепер зібрано в одному місці.

Фото: в Україні представили запуск платформи "Ветаран PRO" (t.me/svyrydenkoy)

Свириденко поінформувала, що під час регіональних поїздок вона разом з урядовою командою обов'язково зустрічається з ветеранами.

"Важливо чути їхні актуальні запити, чого вони чекають від держави, і отримувати реальний відгук про сервіси, які ми створюємо. Мене завжди вражає, що ветерани - особлива спільнота, яка не чекає і не просить, а діє, шукає можливості, розвиває власну справу і свою громаду", - зазначила прем'єр.

Також вона наголосила, що завдання Кабміну - бути поруч. І це означає, що бути поруч не з формальними довідками, не зі складними процедурами, а з реальною підтримкою. Тож наразі продовжується напрацювання системної політики.

"За два тижні плануємо завершити роботу над кодексом законів про захисників і захисниць України і направити його до парламенту. Отримала від Руслана Стефанчука запевнення, що Верховна Рада готова підтримувати ініціативи для ветеранів", - резюмувала очільниця уряду.