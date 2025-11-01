В Україні запустили платформу "Ветеран PRO": в чому суть і які послуги там будуть

В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", яка об'єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин.
Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.
Вона наголосила, що ветеранська політика має бути не про пільги, а про гідність, розвиток і нові можливості. Зокрема, щоб військовий досвід ставав перевагою у роботі, бізнесі та житті. Саме для цього було створено платформу "Ветеран PRO".
"Презентували сьогодні Ветеран PRO разом з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. Спершу ви обираєте свій статус - і система автоматично формує персональний маршрут: від отримання документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття власної справи", - йдеться у повідомленні.
Відтепер ветеранам більше не потрібно шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів, оскільки все тепер зібрано в одному місці.
Свириденко поінформувала, що під час регіональних поїздок вона разом з урядовою командою обов'язково зустрічається з ветеранами.
"Важливо чути їхні актуальні запити, чого вони чекають від держави, і отримувати реальний відгук про сервіси, які ми створюємо. Мене завжди вражає, що ветерани - особлива спільнота, яка не чекає і не просить, а діє, шукає можливості, розвиває власну справу і свою громаду", - зазначила прем'єр.
Також вона наголосила, що завдання Кабміну - бути поруч. І це означає, що бути поруч не з формальними довідками, не зі складними процедурами, а з реальною підтримкою. Тож наразі продовжується напрацювання системної політики.
"За два тижні плануємо завершити роботу над кодексом законів про захисників і захисниць України і направити його до парламенту. Отримала від Руслана Стефанчука запевнення, що Верховна Рада готова підтримувати ініціативи для ветеранів", - резюмувала очільниця уряду.
Нагадаємо, днями Юлія Свириденко повідомила, що ветеранам підвищать зарплату до 16 тисяч гривень за суспільно корисні роботи. Більш того, роботодавці, які приймуть їх на роботу мінімум на рік, отримають компенсацію в розмірі 100%.
Раніше РБК-Україна писало, що в Києві розширили міську програму "Підтримка киян - захисник і захисниць". Тепер ветерани з інвалідністю I та II груп, які втратили зір або слух через поранення або контузію, можуть отримати компенсацію вартості протезування голів або вух. Йдеться про суму до 1 млн гривень.