В Украине запустили платформу "Ветеран PRO": в чем суть и какие услуги там будут

В Украине запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", которая объединяет все ключевые государственные услуги для ветеранов и ветеранских семей.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.
Она подчеркнула, что ветеранская политика должна быть не о льготах, а о достоинстве, развитии и новых возможностях. В частности, чтобы военный опыт становился преимуществом в работе, бизнесе и жизни. Именно для этого была создана платформа "Ветеран PRO".
"Презентовали сегодня Ветеран PRO вместе с министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой. Сначала вы выбираете свой статус - и система автоматически формирует персональный маршрут: от получения документов до обучения, работы, лечения или открытия собственного дела", - говорится в сообщении.
Отныне ветеранам больше не нужно искать информацию о льготах, программах или помощи на десятках сайтов, поскольку все теперь собрано в одном месте.
Свириденко проинформировала, что во время региональных поездок она вместе с правительственной командой обязательно встречается с ветеранами.
"Важно слышать их актуальные запросы, чего они ждут от государства, и получать реальный отклик о сервисах, которые мы создаем. Меня всегда поражает, что ветераны - особое сообщество, которое не ждет и не просит, а действует, ищет возможности, развивает собственное дело и свою громаду", - отметила премьер.
Также она подчеркнула, что задача Кабмина - быть рядом. И это означает, что быть рядом не с формальными справками, не со сложными процедурами, а с реальной поддержкой. Поэтому сейчас продолжается наработка системной политики.
"Через две недели планируем завершить работу над кодексом законов о защитниках и защитницах Украины и направить его в парламент. Получила от Руслана Стефанчука заверения, что Верховная Рада готова поддерживать инициативы для ветеранов", - резюмировала руководитель правительства.
Напомним, на днях Юлия Свириденко сообщила, что ветеранам повысят зарплату до 16 тысяч гривен за общественно полезные работы. Более того, работодатели, которые примут их на работу минимум на год, получит компенсацию в размере 100%.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве расширили городскую программу "Поддержка киевлян - защитник и защитниц". Теперь ветераны с инвалидностью I и II групп, которые потеряли зрение или слух из-за ранения или контузии, могут получить компенсацию стоимости протезирования глав или ушей. Речь идет о сумме до 1 млн гривен.