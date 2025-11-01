В Украине запустили платформу "Ветеран PRO": в чем суть и какие услуги там будут

Она подчеркнула, что ветеранская политика должна быть не о льготах, а о достоинстве, развитии и новых возможностях. В частности, чтобы военный опыт становился преимуществом в работе, бизнесе и жизни. Именно для этого была создана платформа "Ветеран PRO".

"Презентовали сегодня Ветеран PRO вместе с министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой. Сначала вы выбираете свой статус - и система автоматически формирует персональный маршрут: от получения документов до обучения, работы, лечения или открытия собственного дела", - говорится в сообщении.

Отныне ветеранам больше не нужно искать информацию о льготах, программах или помощи на десятках сайтов, поскольку все теперь собрано в одном месте.

Фото: в Украине представили запуск платформы "Ветаран PRO" (t.me/svyrydenkoy)

Свириденко проинформировала, что во время региональных поездок она вместе с правительственной командой обязательно встречается с ветеранами.

"Важно слышать их актуальные запросы, чего они ждут от государства, и получать реальный отклик о сервисах, которые мы создаем. Меня всегда поражает, что ветераны - особое сообщество, которое не ждет и не просит, а действует, ищет возможности, развивает собственное дело и свою громаду", - отметила премьер.

Также она подчеркнула, что задача Кабмина - быть рядом. И это означает, что быть рядом не с формальными справками, не со сложными процедурами, а с реальной поддержкой. Поэтому сейчас продолжается наработка системной политики.

"Через две недели планируем завершить работу над кодексом законов о защитниках и защитницах Украины и направить его в парламент. Получила от Руслана Стефанчука заверения, что Верховная Рада готова поддерживать инициативы для ветеранов", - резюмировала руководитель правительства.