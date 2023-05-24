В Україні запустили одну з найпотужніших газових свердловин за останні роки

"Укргазвидобування" запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м. Наразі її дебіт становить 580 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК " Нафтогаз України ".

За даними прес-служби, це одна з найпотужніших свердловин, що запустило "Укргазвидобування" за останні роки.

Крім того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд кубометрів. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної.

Нове родовище

У прес-службі НАК зазначили, що родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками.

Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою.

Нещодавно "Укргазвидобування" провело там 3D сейсмічні дослідження, що дало можливість спроектувати цю пошукову свердловину. Свердловина має складну похило-спрямовану конструкцію. Її буріння та дослідження були складним викликом для команди геологів, буровиків та геофізиків, який вони змогли подолали, розповіли в прес-службі.