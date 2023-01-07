Уряд змінив керівників "Укртрансгазу" та "Укргазвидобування"

Кабінет міністрів України змінив керівників "Укртрансгазу" та "Укргазвидобування", які входять до групи "Нафтогаз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК .

Тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора АТ "Укргазвидобування" став Олег Толмачев, який очолював дивізіон "Нафтогаз розвідка та видобування" Групи "Нафтогаз".

За даними прес-служби, Толмачев має понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці. Обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources.

Олександр Романюк залишив посаду виконувача обов'язків гендиректора "Укргазвидобування".

Виконуючим обов’язки керівника АТ "Укртрансгаз", що є оператором всіх українських підземних сховищ газу, призначено Романа Малютіна, який має понад 20 років досвіду роботи на підприємствах, що займаються транспортуванням та зберіганням газу. Впродовж останніх півтора року очолював технічний департамент АТ "Укртрансгаз".

Сергій Перелома, який очолював "Укртрансгаз - Оператора газосховищ України" із серпня 2020 року, покидає компанію у зв’язку із закінченням контракту.