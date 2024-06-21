В Україні запустили нову потужну газову свердловину

За даними прес-служби, свердловину було закладено як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Її глибина - 5 км 767 м.

Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року. Роботи виконувало одне з відділень бурових робіт "Укрбургаз".

"Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу. До речі, було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування", - зазначив очільник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.