RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине запустили новую мощную газовую скважину

Фото: Газовую скважину мощностью 439 тысяч кубометров запустили в Украине (naftogaz.com)
Автор: Александр Белоус

АО "Укргаздобыча" пробурило и запустило в работу еще одну мощную скважину, которая дает Украине 439 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, скважина была заложена как разведывательная, чтобы уточнить геологическое строение и оценить газоносность отложений одного из недавно открытых залежей. Ее глубина – 5 км 767 м.

Нововведенную скважину начали бурить в сентябре 2023 года. Работы выполняло одно из отделений буровых работ "Укрбургаз".

"Мы получили положительные результаты на этой скважине. Это значит, что у этого месторождения есть перспектива дальнейшего разведывательного бурения, чтобы нарастить сырьевую базу и объемы добычи газа. Кстати, было завершено бурение еще двух разведывательных скважин на этом месторождении. В настоящее время их готовят к испытанию ", - отметил глава "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

 

Напомним, Украина в прошлый отопительный сезон прошла без импорта газа. По состоянию на середину июня объем газа в украинских ПХГ превышает 9 млрд кубометров. С весны в ПХГ уже закачали около 1,6 млрд кубометров газа. Этот объем соответствует плану подготовки запасов к следующему отопительному сезону.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазНафтогаз Украины