В Україні запустили нову потужну газову свердловину
АТ "Укргазвидобування" пробурило та запустило в роботу ще одну потужну свердловину, яка дає Україні 439 тис. кубометрів газу щодоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".
За даними прес-служби, свердловину було закладено як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Її глибина - 5 км 767 м.
Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року. Роботи виконувало одне з відділень бурових робіт "Укрбургаз".
"Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу. До речі, було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування", - зазначив очільник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Нагадаємо, Україна минулий опалювальний сезон пройшла без імпорту газу. Станом на середину червня обсяг газу в українських ПСГ перевищує 9 млрд кубометрів. З весни до ПСГ вже закачали близько 1,6 млрд кубометрів газу. Цей обсяг відповідає плану підготовки запасів до наступного опалювального сезону.