В Украине запустили новую мощную газовую скважину
АО "Укргаздобыча" пробурило и запустило в работу еще одну мощную скважину, которая дает Украине 439 тыс. кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".
По данным пресс-службы, скважина была заложена как разведывательная, чтобы уточнить геологическое строение и оценить газоносность отложений одного из недавно открытых залежей. Ее глубина – 5 км 767 м.
Нововведенную скважину начали бурить в сентябре 2023 года. Работы выполняло одно из отделений буровых работ "Укрбургаз".
"Мы получили положительные результаты на этой скважине. Это значит, что у этого месторождения есть перспектива дальнейшего разведывательного бурения, чтобы нарастить сырьевую базу и объемы добычи газа. Кстати, было завершено бурение еще двух разведывательных скважин на этом месторождении. В настоящее время их готовят к испытанию ", - отметил глава "Укргаздобычи" Олег Толмачев.
Напомним, Украина в прошлый отопительный сезон прошла без импорта газа. По состоянию на середину июня объем газа в украинских ПХГ превышает 9 млрд кубометров. С весны в ПХГ уже закачали около 1,6 млрд кубометров газа. Этот объем соответствует плану подготовки запасов к следующему отопительному сезону.