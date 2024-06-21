В Украине запустили новую мощную газовую скважину

АО "Укргаздобыча" пробурило и запустило в работу еще одну мощную скважину, которая дает Украине 439 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК " Нафтогаз Украины ".

По данным пресс-службы, скважина была заложена как разведывательная, чтобы уточнить геологическое строение и оценить газоносность отложений одного из недавно открытых залежей. Ее глубина – 5 км 767 м.

Нововведенную скважину начали бурить в сентябре 2023 года. Работы выполняло одно из отделений буровых работ "Укрбургаз".

"Мы получили положительные результаты на этой скважине. Это значит, что у этого месторождения есть перспектива дальнейшего разведывательного бурения, чтобы нарастить сырьевую базу и объемы добычи газа. Кстати, было завершено бурение еще двух разведывательных скважин на этом месторождении. В настоящее время их готовят к испытанию ", - отметил глава "Укргаздобычи" Олег Толмачев.