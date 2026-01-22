Мобілізація в Україні: Міноборони запустило курси для держслужбовців

Перша група фахівців уже завершила навчання від Міноборони. До групи увійшли заступники обласних та районних військових адміністрацій, а також керівники профільних структурних підрозділів.

Саме ці посадовці на місцях відповідають за реалізацію мобілізаційних завдань, тому підвищення їхньої експертності важливе для ефективності всієї системи.

Протягом 2026 року оборонне відомство запланувало:

проведення 4 хвиль навчання ;

підготовку 60 фахівців державних установ.

Програма та професійні стандарти

Навчальна програма розроблена на замовлення Департаменту мобілізації. Вона зосереджена на поглибленні знань з організації та проведення мобілізаційної роботи. Курси дозволяють посадовцям удосконалити практичні вміння, необхідні для виконання завдань у регіонах.

Системне підвищення кваліфікації фахівців держорганів було започатковане Міністерством оборони минулого року. Такий підхід забезпечує єдиний професійний стандарт мобілізаційної підготовки на всіх рівнях державної влади.

Мобілізаційні питання в Україні

Міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив реальні масштаби проблем із мобілізацією. За його даними, на сьогодні у розшуку перебувають 2 мільйони військовозобов'язаних українців.

Окрім цього, міністр назвав кількість випадків самовільного залишення частин. Наразі показник СЗЧ становить понад 200 тисяч осіб, що суттєво впливає на боєздатність підрозділів.

Для розв'язання цих проблем Федоров анонсував комплексний аудит ТЦК та глибоку перевірку Міноборони й ЗСУ. Мета перевірок - викорінити корупцію та знайти ресурси для покращення забезпечення військових.