Мобилизация в Украине: Минобороны запустило курсы для госслужащих

Первая группа специалистов уже завершила обучение от Минобороны. В группу вошли заместители областных и районных военных администраций, а также руководители профильных структурных подразделений.

Именно эти должностные лица на местах отвечают за реализацию мобилизационных задач, поэтому повышение их экспертности важно для эффективности всей системы.

В течение 2026 года оборонное ведомство запланировало:

проведение 4 волн обучения ;

подготовку 60 специалистов государственных учреждений.

Программа и профессиональные стандарты

Учебная программа разработана по заказу Департамента мобилизации. Она сосредоточена на углублении знаний по организации и проведению мобилизационной работы. Курсы позволяют чиновникам усовершенствовать практические умения, необходимые для выполнения задач в регионах.

Системное повышение квалификации специалистов госорганов было начато Министерством обороны в прошлом году. Такой подход обеспечивает единый профессиональный стандарт мобилизационной подготовки на всех уровнях государственной власти.

Мобилизационные вопросы в Украине

Министр обороны Михаил Федоров обнародовал реальные масштабы проблем с мобилизацией. По его данным, на сегодня в розыске находятся 2 миллиона военнообязанных украинцев.

Кроме этого, министр назвал количество случаев самовольного оставления частей. Сейчас показатель СЗЧ составляет более 200 тысяч человек, что существенно влияет на боеспособность подразделений.

Для решения этих проблем Федоров анонсировал комплексный аудит ТЦК и глубокую проверку Минобороны и ВСУ. Цель проверок - искоренить коррупцию и найти ресурсы для улучшения обеспечения военных.