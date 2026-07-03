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В Україні запустили "конструктор дронів" для військових: як він працює

14:59 03.07.2026 Пт
2 хв
Новий інструментарій дозволяє військовим економити час та кошти
aimg Костянтин Широкун
В Україні запустили "конструктор дронів" для військових: як він працює Фото: в Україні запустили "конструктор дронів" для військових (Getty Images)
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В Україні запустили "конструктор дронів" для військових на базі маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Нова функція дозволяє військовим ще на етапі замовлення обирати модифікації засобу, адаптуючи його під конкретну бойову задачу.

Зазначається, що це рішення зменшить навантаження на дронові майстерні підрозділів та пришвидшить впровадження та масштабування інновацій на фронті. В результаті військові отримують засіб, який готовий до застосування з «коробки» саме на їх ділянці фронту.

"Конструктор дронів" з’явився як відповідь на запит військових, з якими Агенція перебуває в постійному контакті. Новий функціонал дозволяє адаптувати дрони ще на етапі замовлення – у кілька кліків", - заявив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Як працює "конструктор дронів"

Функціонал працює наступним чином: під час замовлення представник підрозділу бачить усі доступні модифікації засобу. Зокрема, він зможе обирати серед таких елементів:

  • рама;
  • польотний стек;
  • електричний двигун;
  • пропелери;
  • приймач управління ELRS;
  • камера;
  • відеопередавач;
  • антена радіопередавача;
  • батарея;
  • плата ініціації.

Кожен засіб матиме власну лінійку модифікацій, яка залежатиме від спроможностей виробника. Після того як військовий підтвердить замовлення, модифікований дрон напряму відправляється до бригади. Агенція оборонних закупівель здійснює контроль логістики та оплату за фактом доставки.

Раніше ми писали, що Компанія BlueBird Tech розробила новий детектор дронів під назвою "Чуйка 4.0", оснащений додатковим модулем, що здатен сканувати простір на новому діапазоні.

Також повідомлялось, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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