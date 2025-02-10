В Україні запускають систему "Є-Бджільництво": що зміниться для пасічників і аграріїв

Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає перший етап системи "Є-Бджільництво". Йдеться про електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінагрополітики у Facebook.
У міністерстві розповіли, що в межах запуску першого етапу системи "Є-Бджільництво" з 10 лютого 2025 року в Державному аграрному реєстрі для суб'єктів господарювання буде доступний новий електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.
Міністр агрополітики Віталій Коваль зауважив, що основні завдання цього сервісу в межах системи "Є-Бджільництво" - допомогти бджолярам:
"Сервіс містить настанови для аграріїв з використання інструментів попередження застосування засобів захисту рослин та інформацію щодо ділянок бджолозапилення", - уточнив посадовець.
В цілому, згідно з інформацією Мінагрополітики, завдяки цьому сервісу аграрії отримають можливість:
Тим часом бджолярі (пасічники) отримають можливість:
Наголошується, що новий електронний сервіс взаємодіє з органами місцевого самоврядування (через підключення сервісів розсилки повідомлень), а також повністю інтегрується з іншими системами такими, як:
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