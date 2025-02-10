В Украине запускают систему "Є-Бджільництво": что изменится для пасечников и аграриев

"Є-Бджільництво" в Украине: что система изменит для пасечников и аграриев

В министерстве рассказали, что в рамках запуска первого этапа системы "Є-Бджільництво" с 10 февраля 2025 года в Государственном аграрном реестре для субъектов хозяйствования будет доступен новый электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.

Министр агрополитики Виталий Коваль отметил, что основные задачи этого сервиса в рамках системы "Є-Бджільництво" - помочь пчеловодам:

обезопасить пчел от отравления;

организовать управляемое пчелоопыление.

"Сервис содержит установки для аграриев по использованию инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информацию об участках пчелоопыления", - уточнил чиновник.

В целом, согласно информации Минагрополитики, благодаря этому сервису аграрии получат возможность:

вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);

подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;

выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;

выбрать период для запланированной обработки СЗР;

выбрать СЗР из реестра;

выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать;

информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;

информировать пасечников, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;

сделать автоматический расчет рекомендованного количества пчелиных семей на площадь участков засеянных выбранным типом культуры.

Между тем пчеловоды (пасечники) получат возможность:

интегрировать Государственный аграрный реестр (ГАР) с реестром пчеловодов;

установить геопозиции пасеки;

отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев;

подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;

выбрать тип выращиваемой культуры;

выбрать земельные участки, на которых выращивается культура.

Отмечается, что новый электронный сервис взаимодействует с органами местного самоуправления (через подключение сервисов рассылки сообщений), а также полностью интегрируется с другими системами такими, как:

Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине;

Реестр паспортов пасек;

система "Трембіта" (национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами, информационными системами и т.д.).

Публикация Минагрополитики (скриншот: facebook.com/mapfu2021)