В Украине запускают систему "Є-Бджільництво": что изменится для пасечников и аграриев

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает первый этап системы "Є-Бджільництво". Речь идет об электронном сервисе заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики в Facebook.
В министерстве рассказали, что в рамках запуска первого этапа системы "Є-Бджільництво" с 10 февраля 2025 года в Государственном аграрном реестре для субъектов хозяйствования будет доступен новый электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.
Министр агрополитики Виталий Коваль отметил, что основные задачи этого сервиса в рамках системы "Є-Бджільництво" - помочь пчеловодам:
"Сервис содержит установки для аграриев по использованию инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информацию об участках пчелоопыления", - уточнил чиновник.
В целом, согласно информации Минагрополитики, благодаря этому сервису аграрии получат возможность:
Между тем пчеловоды (пасечники) получат возможность:
Отмечается, что новый электронный сервис взаимодействует с органами местного самоуправления (через подключение сервисов рассылки сообщений), а также полностью интегрируется с другими системами такими, как:
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