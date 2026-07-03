В Україні запускають реєстр домашніх тварин: чи буде паспорт для собак і котів в "Дії"

В Україні запускають експериментальний проєкт із реєстрації домашніх тварин, який згодом стане основою для цифрових ветеринарних паспортів у "Дії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Кабміну.
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Основна мета системи - створити сучасний цифровий простір, де зберігатиметься вся інформація про домашню тварину: від даних про вакцинацію до інших ветеринарних документів. Це "єдине вікно", яке вирішує кілька проблем:
Важливо розуміти, що процедура не передбачає реєстрації через інтернет. Присутність тварини та власника є обов’язковою.
Найцікавіша частина проєкту для багатьох українців - це перспектива появи цифрового ветеринарного паспорта. Після завершення пілотного тестування Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації працюватимуть над інтеграцією Реєстру в застосунок "Дія".
Це означає, що всі дані про вашого кота чи собаку будуть доступні в кілька кліків, як і ваші документи чи посвідчення водія.
Проєкт також вирішує питання безпритульних тварин. Централізований реєстр дозволить комунальним службам вести точний облік тварин без власників, що допоможе ефективніше планувати програми гуманного поводження та контролю чисельності. Реєстрацією таких тварин займатимуться спеціально уповноважені органи місцевого самоврядування.
Наразі проєкт проходить етап тестування - у систему вже внесено понад 6 тисяч тварин. Найближчим часом до реєстру почнуть поступово підключатися приватні ветеринарні клініки, щойно вони завершать інтеграцію своїх внутрішніх інформаційних систем з державною базою.