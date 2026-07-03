В Украине запускают реестр домашних животных: будет ли паспорт для собак и кошек в "Дии"

В Украине запускается экспериментальный проект по регистрации домашних животных, который впоследствии станет основой для цифровых ветеринарных паспортов в "Дии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Кабмина.
Главное:
Основная цель системы - создать современное цифровое пространство, где будет храниться вся информация о домашнем животном: от данных о вакцинации до других ветеринарных документов. Это "единое окно", решающее несколько проблем:
Важно понимать, что процедура не предполагает регистрацию через интернет. Присутствие животного и владельца обязательно.
Самая интересная часть проекта для многих украинцев - это перспектива появления цифрового ветеринарного паспорта. После завершения пилотного тестирования Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации будет работать над интеграцией Реестра в приложение "Дия".
Это означает, что все данные о вашем коте или собаке будут доступны в несколько кликов, как и ваши документы или водительские права.
Проект также решает вопросы бездомных животных. Централизованный реестр позволит коммунальным службам вести точный учет животных без владельцев, что поможет более эффективно планировать программы гуманного обращения и контроля численности. Регистрацией таких животных будут заниматься специально уполномоченные органы местного самоуправления.
В настоящее время проект проходит этап тестирования - в систему уже внесено более 6 тысяч животных. В ближайшее время к реестру начнут постепенно подключаться частные ветеринарные клиники, как только они завершат интеграцию своих внутренних информационных систем с государственной базой.