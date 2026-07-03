В Украине запускают реестр домашних животных: будет ли паспорт для собак и кошек в "Дии"

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Что запускают: Единый государственный реестр домашних животных (пилотный проект).

Единый государственный реестр домашних животных (пилотный проект). Для кого: Собаки, коты и хорьки.

Собаки, коты и хорьки. Регистрация: Добровольная и бесплатная (проводится в государственных или частных ветеринарных клиниках, присоединившихся к проекту).

Добровольная и бесплатная (проводится в государственных или частных ветеринарных клиниках, присоединившихся к проекту). Чипирование: Не обязательно, но рекомендовано для более легкого поиска животного, если оно потеряется.

Не обязательно, но рекомендовано для более легкого поиска животного, если оно потеряется. Как зарегистрировать: Только физически в ветклинике (необходим осмотр врача, сканирование чипа и подписание заявления владельцем). Онлайн-регистрация не предусмотрена.

Только физически в ветклинике (необходим осмотр врача, сканирование чипа и подписание заявления владельцем). Онлайн-регистрация не предусмотрена. Будущее: В перспективе создание цифрового ветеринарного паспорта и его интеграция в приложение "Дия".

Зачем нужен реестр и что он дает владельцам?

Основная цель системы - создать современное цифровое пространство, где будет храниться вся информация о домашнем животном: от данных о вакцинации до других ветеринарных документов. Это "единое окно", решающее несколько проблем:

Быстрый поиск любимцев: Если животное потеряется, ветеринар или уполномоченное учреждение смогут в считанные минуты считать чип или данные из реестра и найти владельца.

Если животное потеряется, ветеринар или уполномоченное учреждение смогут в считанные минуты считать чип или данные из реестра и найти владельца. Безопасность и профилактика: Реестр поможет лучше контролировать вакцинацию (в частности, против бешенства) и предотвращать распространение опасных заболеваний.

Реестр поможет лучше контролировать вакцинацию (в частности, против бешенства) и предотвращать распространение опасных заболеваний. Сохранение данных: Если вы потеряете бумажный паспорт, информацию о прививках и медицинской истории животного можно легко восстановить с электронной базы.

Как работает регистрация: пошагово

Важно понимать, что процедура не предполагает регистрацию через интернет. Присутствие животного и владельца обязательно.

Где регистрировать: В государственных или частных ветеринарных учреждениях, которые присоединятся к проекту.

В государственных или частных ветеринарных учреждениях, которые присоединятся к проекту. Обязательно ли чипирование: Нет, процедура остается на усмотрение владельца. Однако эксперты настоятельно рекомендуют чипировать животное, поскольку это самый эффективный способ идентификации.

Нет, процедура остается на усмотрение владельца. Однако эксперты настоятельно рекомендуют чипировать животное, поскольку это самый эффективный способ идентификации. Если у животного уже есть чип: Повторно устанавливать его не нужно. Врач только отсканирует имеющийся чип и внесет данные в систему.

Повторно устанавливать его не нужно. Врач только отсканирует имеющийся чип и внесет данные в систему. Можно ли перенести данные из старого паспорта: Да, новая система предполагает перенос информации из действующих бумажных паспортов в государственный реестр.

Будущее: интеграция с "Дией"

Самая интересная часть проекта для многих украинцев - это перспектива появления цифрового ветеринарного паспорта. После завершения пилотного тестирования Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации будет работать над интеграцией Реестра в приложение "Дия".

Это означает, что все данные о вашем коте или собаке будут доступны в несколько кликов, как и ваши документы или водительские права.

Отдельный учет для бездомных животных

Проект также решает вопросы бездомных животных. Централизованный реестр позволит коммунальным службам вести точный учет животных без владельцев, что поможет более эффективно планировать программы гуманного обращения и контроля численности. Регистрацией таких животных будут заниматься специально уполномоченные органы местного самоуправления.

В настоящее время проект проходит этап тестирования - в систему уже внесено более 6 тысяч животных. В ближайшее время к реестру начнут постепенно подключаться частные ветеринарные клиники, как только они завершат интеграцию своих внутренних информационных систем с государственной базой.