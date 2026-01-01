В Україні запускають новий етап реформи оборонних закупівель: що зміниться з 1 січня

З 1 січня починається новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для армії здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міноборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Він наголосив, що з 1 січня усі закупівлі для Українського війська – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали - здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України.
За словами Шмигаля, це означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю.
"Наглядова рада АОЗ продовжить свою роботу. Впродовж січня буде призначено членів на вакантні позиції на конкурсній основі", - йдеться у заяві міністра.
Він зауважив, що реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже довела свою ефективність. За його оцінками, було здійснено відхід від паперової бюрократії та побудовано сучасну цифрову інфраструктуру в системі оборонного забезпечення
Шмигаль також додав, що ключовим досягненням є система DOT-Chain.
"Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів: завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком", - розповів він.
Також міністр проінформував, що у 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку.
Про модернізацію процесів оборонних закупівель повідомлялось ще у березні 2024 року.
12 грудня 2025 року стало відомо, що Міністерство оборони України вперше запустило закупівельні процеси на наступний рік ще в поточному.
Це має гарантувати своєчасне та прогнозоване постачання озброєння та техніки для української армії.
26 грудня Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку здійснення оборонних закупівель. Також уряд виділив додаткові 3,1 млрд гривень на фінансування оборонних потреб.