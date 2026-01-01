В Україні запускають новий етап реформи оборонних закупівель: що зміниться з 1 січня

Він наголосив, що з 1 січня усі закупівлі для Українського війська – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали - здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України.

За словами Шмигаля, це означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю.

"Наглядова рада АОЗ продовжить свою роботу. Впродовж січня буде призначено членів на вакантні позиції на конкурсній основі", - йдеться у заяві міністра.

Він зауважив, що реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже довела свою ефективність. За його оцінками, було здійснено відхід від паперової бюрократії та побудовано сучасну цифрову інфраструктуру в системі оборонного забезпечення

Шмигаль також додав, що ключовим досягненням є система DOT-Chain.

"Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів: завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком", - розповів він.

Також міністр проінформував, що у 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку.