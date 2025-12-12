ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна запускає закупівлі для армії по-новому: що зміниться у 2026 році

Україна, П'ятниця 12 грудня 2025 18:33
UA EN RU
Україна запускає закупівлі для армії по-новому: що зміниться у 2026 році Фото: Денис Шмигаль, міністр оборони України (kmu.gov.ua)
Автор: Сергій Козачук

Міністерство оборони України вперше запустило закупівельні процеси на наступний рік ще в поточному. Це має гарантувати своєчасне та прогнозоване постачання озброєння та техніки для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Вперше запускаємо закупівельні процеси на наступний рік заздалегідь - ще у 2025-му. Це якісно новий підхід до планування оборонних закупівель, який забезпечує прогнозовані поставки для української армії", - написав Шмигаль.

Міноборони отримало від Генерального штабу орієнтовну потребу на 2026 рік і розпочало передконтрактну роботу, після завершення якої будуть укладені відповідні контракти.

Паралельно діють чинні трирічні угоди, що охоплюють поставки у 2026 році, а також попередні контракти на відвантаження озброєння та техніки, укладені раніше.

Для українських військових це гарантує своєчасне забезпечення необхідним, а для виробників - можливість планувати виробництво та логістику. Таким чином формується надійний фундамент оборони України у 2026 році.

Раніше закупівлі ЗСУ здійснювались без значного випередження термінів, що іноді призводило до затримок у постачанні важливого озброєння та техніки.

Нагадаємо, раніше Міноборони України виділило 2,1 млрд гривень на дрони та техніку для бригад ЗСУ. Закупівлі здійснюватимуться через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Раніше РБК-Україна вже писало про запуск в Україні маркетплейсу зброї. Спочатку система працювала з FPV-дронами, але далі охопила інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.

Нагадаємо, за перший місяць роботи маркетплейсу на фронт доставили 5,6 тисяч дронів. На сьогодні DOT-Chain Defence військовим вже передали майже 144 тисячі одиниць техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Зброя в Україні
Новини
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі