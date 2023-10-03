В Україні запускають нові проекти для ветеранів та військових, - Шмигаль

Уряд України запускає нові експериментальні проекти, які стосуються військовослужбовців ЗСУ та ветеранів.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна із посиланням на засідання Кабінету міністрів.
Глава уряду пояснив спрямованість цих ініціатив, які запускаються вже сьогодні, 3 жовтня.
"Перший - це надання нової соціальної комплексної послуги - формування життєстійкості", - сказав він.
Послуга включає в себе низку опцій, зокрема:
Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина чи група людей, додав він.
"Другий проект - це соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах", - сказав Шмигаль.
Йдеться про:
За словами Шмигаля, координуватиме ці проекти Міністерство соціальної політики.
"Вже зараз на шляху до ЄС ми здійснюємо перетворення. Зокрема, кардинально змінюємо ветеранську політику. Це широкі економічні можливості для наших захисників: бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар'єрність. Це житло для ветеранів, це створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів", - зазначив голова Кабміну.
Він додав, що вже зараз відбувається відбір та навчання людей, які супроводжуватимуть ветеранів за принципом "рівний з рівним", та додав, що "кількість охочих перевищує кількість вакансій".
Нагадаємо, ще минулої весни Кабмін схвалив стратегію до 2032 року, запустивши стратегічний проект переходу від військової служби до громадянського життя.
Додамо, що перед цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав 8 головних завдань нової реформи політики щодо ветеранів.
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