В Україні запускають нові проекти для ветеранів та військових, - Шмигаль

Глава уряду пояснив спрямованість цих ініціатив, які запускаються вже сьогодні, 3 жовтня.

"Перший - це надання нової соціальної комплексної послуги - формування життєстійкості", - сказав він.

Послуга включає в себе низку опцій, зокрема:

соціально-психологічну допомогу,

формування та розвиток соціальних навичок та умінь,

сприяння адаптації та інше, розповів Шмигаль.

Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина чи група людей, додав він.

"Другий проект - це соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах", - сказав Шмигаль.

Йдеться про:

психосоціальну підтримку для зміцнення сімей,

допомогу в оформленні документів,

допомогу в комунікації з державною та місцевою владою.

За словами Шмигаля, координуватиме ці проекти Міністерство соціальної політики.

"Вже зараз на шляху до ЄС ми здійснюємо перетворення. Зокрема, кардинально змінюємо ветеранську політику. Це широкі економічні можливості для наших захисників: бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар'єрність. Це житло для ветеранів, це створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів", - зазначив голова Кабміну.

Він додав, що вже зараз відбувається відбір та навчання людей, які супроводжуватимуть ветеранів за принципом "рівний з рівним", та додав, що "кількість охочих перевищує кількість вакансій".

Нагадаємо, ще минулої весни Кабмін схвалив стратегію до 2032 року, запустивши стратегічний проект переходу від військової служби до громадянського життя.