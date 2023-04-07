Повернення військових до цивільного життя. Кабмін схвалив стратегію до 2032 року

Сьогодні, 7 квітня, Кабінет міністрів України запустив стратегічний проект переходу від військової служби до цивільного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Уряд погодив проект указу президента України щодо впровадження цього року "Стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя" на період до 2032 року.

"Перехід від військової служби до цивільного життя - це інституційна реформа, яка дозволить якісно здійснювати управління людським ресурсами в безпековій і оборонній сфері. Ми провели плідну роботу з кожним силовим відомством, адже сама система переходу передбачає багато реформ саме там", - пояснила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Система переходу включатиме:

психологічну та правову допомогу;

соціальну, професійну, культурну адаптацію військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів родин полеглих захисників і захисниць України;

надання сучасних та дієвих інструментів для безпроблемної суспільної та економічної реінтеграції цих осіб.

Стратегія формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року передбачає, зокрема:

оновлення законодавства України, що спрямовано на впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя;

розроблення переліків послуг у системі переходу відповідно до категорії учасників цієї системи та порядків їх надання;

формування системи моніторингу за якістю надання таких послуг та оцінки їх якості;

впровадження новітніх інформаційних технологій накопичення та автоматизованого оброблення інформації у системі переходу та забезпечення взаємодії електронних реєстрів;

підвищення рівня зацікавленості територіальних громад щодо використання потенціалу учасників системи переходу.

"Насамперед, це запровадження людиноцентричного підходу до людей. Після перемоги України у війні ми маємо реінтегрувати велику кількість людей в суспільство, громаду та економіку. А перед цим треба оцінити стан їхнього ментального і фізичного здоров’я, а потім - надати можливості отримати цивільну спеціальність, працевлаштуватися, або розвивати власний бізнес", - наголосила очільниця Мінветеранів.

Нагадаємо, наприкінці березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав 8 головних завдань нової реформи політики щодо ветеранів.

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