В Украине запускают новые проекты для ветеранов и военных, - Шмыгаль

Правительство Украины запускает новые экспериментальные проекты, которые касаются военнослужащих ВСУ и ветеранов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабинета министров.
Глава правительства пояснил направленность этих инициатив, что запускаются уже сегодня, 3 октября.
"Первый - это предоставление новой социальной комплексной услуги - формирование жизнестойкости", - сказал он.
Услуга включает в себя целый ряд опций, в частности:
Получить услугу сможет каждый ветеран, его семья или группа людей, добавил он.
"Второй проект - это социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях", - сказал Шмыгаль.
Речь идет:
По словам Шмыгаля, координировать данные проекты будет Министерство социальной политики.
"Уже сейчас по пути в ЕС мы осуществляем преобразования. В частности, кардинально меняем ветеранскую политику. Это широкие экономические возможности для наших защитников: бизнес, работа, переквалификация, адаптация, безбарьерность. Это жилье для ветеранов, это создание центров ветеранского развития и внедрение института помощника ветеранов", - отметил глава Кабмина.
Он добавил, что уже сейчас происходит отбор и обучение людей, которые будут сопровождать ветеранов по принципу "равный с равным", и добавил, что "число желающих превышает количество вакансий".
Напомним, еще прошлой весной Кабмин одобрил стратегию до 2032 года, запустив стратегический проект перехода от военной службы к гражданской жизни.
Добавим, что перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 8 главных задач новой реформы политики в отношении ветеранов.
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