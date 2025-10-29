В Україні запускають екосистему "Обрій" для безробітних: деталі

В Україні запрацює екосистема "Обрій", у рамках якої безробітні зможуть отримати необхідну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
За її словами, уряд підтримав запуск екосистеми "Обрій". У її рамках через "Дію" українці зможуть:
Прем'єр уточнила, що система "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу, підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією за допомогою штучного інтелекту.
За її словами, аналітика в реальному часі допоможе державі та бізнесу прогнозувати потреби в навичках.
До такої системи мають підключитися всі ключові державні інституції. Адміністратором буде Державна служба зайнятості.
Також Свириденко уточнила, що тепер у разі, якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не влаштувалася на нову, кар'єрні радники Служби зайнятості аналізуватимуть ринок і пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант.
Це відбуватиметься ще до отримання статусу безробітного.
Нагадаємо, раніше Державна служба зайнятості повідомляла про те, що з початку року тільки 0,1% безробітних українців знялися з обліку через мобілізацію. Йдеться про 119 українців.
Загалом до Держслужби зайнятості цього року звернулося близько 144 тисяч осіб. Це майже на 4% більше порівняно з минулим роком.