RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украине запускают экосистему "Обрій" для безработных: детали

Иллюстративное фото: в Украине заработает экосистема для безработных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине заработает экосистема "Обрій", в рамках которой безработные смогут получить необходимую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

"Обрій"

По ее словам, правительство поддержало запуск экосистемы "Обрій". В ее рамках через "Дію" украинцы смогут:

  • зарегистрировать статус безработного; 
  • оформить помощь; 
  • официально уволиться на временно оккупированных территориях;
  • получить грант в размере до 15 тысяч гривен на переквалификацию. 

Премьер уточнила, что система "Обрій" будет автоматически определять, кто потерял работу, подбирать вакансии по навыкам, опытом и локации при помощи искусственного интеллекта. 

По ее словам, аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках.

К такой системе должны подключиться все ключевые государственные институции. Администратором будет Государственная служба занятости. 

Новая поддержка безработных

Также Свириденко уточнила, что теперь в случае, если человек в течение 60 дней после потери работы не устроился на новую, карьерные советники Службы занятости будут анализировать рынок и предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант. 

Это будет происходить еще до получения статуса безработного. 

Напомним, ранее Государственная служба занятости сообщала о том, что с начала года только 0,1% безработных украинцев снялись с учета по причине мобилизации. Речь о 119 украинцах.

В целом в Госслужбу занятости в этом году обратилось около 144 тысяч человек. Это почти на 4% больше по сравнению с прошлым годом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятостиЮлия СвириденкоРабота в Украине