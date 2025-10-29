В Украине запускают экосистему "Обрій" для безработных: детали

"Обрій"

По ее словам, правительство поддержало запуск экосистемы "Обрій". В ее рамках через "Дію" украинцы смогут:

зарегистрировать статус безработного;

оформить помощь;

официально уволиться на временно оккупированных территориях;

получить грант в размере до 15 тысяч гривен на переквалификацию.

Премьер уточнила, что система "Обрій" будет автоматически определять, кто потерял работу, подбирать вакансии по навыкам, опытом и локации при помощи искусственного интеллекта.

По ее словам, аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках.

К такой системе должны подключиться все ключевые государственные институции. Администратором будет Государственная служба занятости.

Новая поддержка безработных

Также Свириденко уточнила, что теперь в случае, если человек в течение 60 дней после потери работы не устроился на новую, карьерные советники Службы занятости будут анализировать рынок и предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант.

Это будет происходить еще до получения статуса безработного.