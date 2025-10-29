В Украине запускают экосистему "Обрій" для безработных: детали

В Украине заработает экосистема "Обрій", в рамках которой безработные смогут получить необходимую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
По ее словам, правительство поддержало запуск экосистемы "Обрій". В ее рамках через "Дію" украинцы смогут:
Премьер уточнила, что система "Обрій" будет автоматически определять, кто потерял работу, подбирать вакансии по навыкам, опытом и локации при помощи искусственного интеллекта.
По ее словам, аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках.
К такой системе должны подключиться все ключевые государственные институции. Администратором будет Государственная служба занятости.
Также Свириденко уточнила, что теперь в случае, если человек в течение 60 дней после потери работы не устроился на новую, карьерные советники Службы занятости будут анализировать рынок и предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант.
Это будет происходить еще до получения статуса безработного.
Напомним, ранее Государственная служба занятости сообщала о том, что с начала года только 0,1% безработных украинцев снялись с учета по причине мобилизации. Речь о 119 украинцах.
В целом в Госслужбу занятости в этом году обратилось около 144 тысяч человек. Это почти на 4% больше по сравнению с прошлым годом.