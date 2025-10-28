ua en ru
Скільки безробітних мобілізували з початку року: дані Держслужби зайнятості

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 16:16
UA EN RU
Скільки безробітних мобілізували з початку року: дані Держслужби зайнятості Ілюстративне фото: стало відомо, скільки безробітних в Україні мобілізували (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

З початку 2025 року лише 0,1% безробітних українців знялися з обліку через мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби зайнятості.

За інформацією служби, кількість чоловіків, які мали статус безробітного, становить близько 21% від загальної кількості клієнтів, тобто майже 62 тисячі осіб. Водночас знялися з обліку через призов до армії лише 119 українців. Це 0,1% від усіх безробітних, які припинили реєстрацію у службі зайнятості.

Загалом кількість чоловіків, які у 2025 році зверталися по допомогу до Служби зайнятості, зросла на майже 4% у порівнянні з минулим роком і досягла близько 144 тисяч осіб. Найбільше звернень зафіксовано у Дніпропетровській області - майже 11,5 тисяч, у Харківській - понад 9,4 тисячі, та у Львівській - близько 8,9 тисяч.

Водночас найменше чоловіків користуються послугами служби на Херсонщині - трохи більше 2 тисяч осіб, а також у Закарпатській (3,3 тисячі), Кіровоградській (3,5 тисячі) та Києві (3,9 тисячі) областях.

Цікаво, що у деяких регіонах не було зафіксовано жодного випадку зняття з обліку через мобілізацію. Зокрема, йдеться про Закарпатську, Запорізьку, Миколаївську, Полтавську, Рівненську та Херсонську області. Найбільше таких випадків - у Житомирській (16) та Чернігівській (13) областях.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 3 лютого 2026 року.

Це вже 17-те продовження дії цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Детально про те, кого моєуть мобілізувати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Держслужба зайнятості Війна в Україні Мобілізація в Україні
