Скільки безробітних мобілізували з початку року: дані Держслужби зайнятості

З початку 2025 року лише 0,1% безробітних українців знялися з обліку через мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби зайнятості.

За інформацією служби, кількість чоловіків, які мали статус безробітного, становить близько 21% від загальної кількості клієнтів, тобто майже 62 тисячі осіб. Водночас знялися з обліку через призов до армії лише 119 українців. Це 0,1% від усіх безробітних, які припинили реєстрацію у службі зайнятості.

Загалом кількість чоловіків, які у 2025 році зверталися по допомогу до Служби зайнятості, зросла на майже 4% у порівнянні з минулим роком і досягла близько 144 тисяч осіб. Найбільше звернень зафіксовано у Дніпропетровській області - майже 11,5 тисяч, у Харківській - понад 9,4 тисячі, та у Львівській - близько 8,9 тисяч.

Водночас найменше чоловіків користуються послугами служби на Херсонщині - трохи більше 2 тисяч осіб, а також у Закарпатській (3,3 тисячі), Кіровоградській (3,5 тисячі) та Києві (3,9 тисячі) областях.

Цікаво, що у деяких регіонах не було зафіксовано жодного випадку зняття з обліку через мобілізацію. Зокрема, йдеться про Закарпатську, Запорізьку, Миколаївську, Полтавську, Рівненську та Херсонську області. Найбільше таких випадків - у Житомирській (16) та Чернігівській (13) областях.