В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати

Міністр внутрішніх справ України Іван Виговський повідомив про підписання наказів, які затверджують порядок виплати додаткових винагород військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейським підрозділам особливого призначення у рамках експериментального проекту мотиваційних виплат.

За словами Виговського, новий механізм передбачає додаткові виплати залежно від складності, небезпеки та результатів виконання бойових завдань. Максимальна сума мотиваційних виплат може сягати 460 тисяч гривень на місяць.

Хто і скільки отримає

Відповідно до підписаних наказів, передбачено такі розміри додаткових виплат:

до 100 тисяч гривень на місяць - за безпосередню участь у бойових діях (пропорційно до часу участі);

170 тисяч гривень на місяць – за виконання завдань безпосередньо на лінії бойового зіткнення;

70 тисяч гривень на місяць – за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;

50 тисяч гривень на місяць – за службу на пунктах управління;

від 15 до 30 тисяч гривень на місяць – для військовослужбовців-інструкторів;

до 10 тисяч гривень на місяць – для інших категорій військовослужбовців;

40 тисяч гривень за добу – за захоплення ворожих позицій;

20 тисяч гривень за добу – за повернення втрачених позицій;

100 тисяч гривень – за кожного взятого в полон окупанта;

15 тисяч гривень – за знищення противника у стрілецькому чи рукопашному бою.

Коли почнуть діяти

Виговський зазначив, що накази вже передано на державну реєстрацію. Після завершення цієї процедури документи будуть офіційно опубліковані та набудуть чинності.

При цьому нарахування передбачених виплат здійснюватиметься заднім числом, починаючи з 1 червня 2026 року.

Міністр також наголосив, що повномасштабна війна суттєво змінила завдання підрозділів системи МВС.

За його словами, сьогодні прикордонники, нацгвардійці та поліцейські разом з іншими підрозділами Сил оборони беруть участь у найскладніших бойових операціях, штурмах та утримують найважчі ділянки фронту.