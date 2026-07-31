В Украине вводят новые боевые выплаты: кто сможет получить

В Украине утвердили новый порядок мотивационных выплат для военных. В отдельных случаях размер дополнительного вознаграждения сможет достигать 460 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы МВД Ивана Выговского в Telegram.
Министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил о подписании приказов, утверждающих порядок выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским подразделений особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.
По словам Выговского, новый механизм предусматривает дополнительные выплаты в зависимости от сложности, опасности и результатов выполнения боевых задач. Максимальная сумма мотивационных выплат может достигать 460 тысяч гривен в месяц.
Согласно подписанным приказам, предусмотрены следующие размеры дополнительных выплат:
Выговский отметил, что приказы уже переданы на государственную регистрацию. После завершения этой процедуры документы будут официально опубликованы и вступят в силу.
При этом начисление предусмотренных выплат будет осуществляться задним числом — начиная с 1 июня 2026 года.
Министр также подчеркнул, что полномасштабная война существенно изменила задачи подразделений системы МВД.
По его словам, сегодня пограничники, нацгвардейцы и полицейские вместе с другими подразделениями Сил обороны участвуют в самых сложных боевых операциях, штурмах и удерживают наиболее тяжелые участки фронта.
Напоминаем, что ранее в Министерстве обороны Украины разъяснили, что военнослужащие, не задействованные в выполнении боевых задач и проходящие службу в тыловых районах, получают дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.
Эта доплата начисляется к основному денежному обеспечению, благодаря чему общий ежемесячный доход таких военнослужащих составляет не менее 30 тысяч гривен.