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В Украине вводят новые боевые выплаты: кто сможет получить

17:01 31.07.2026 Пт
2 мин
Кто может получить до полумиллиона гривен в месяц?
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: выплаты военным (GettyImages)

В Украине утвердили новый порядок мотивационных выплат для военных. В отдельных случаях размер дополнительного вознаграждения сможет достигать 460 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы МВД Ивана Выговского в Telegram.

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил о подписании приказов, утверждающих порядок выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским подразделений особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.

По словам Выговского, новый механизм предусматривает дополнительные выплаты в зависимости от сложности, опасности и результатов выполнения боевых задач. Максимальная сумма мотивационных выплат может достигать 460 тысяч гривен в месяц.

Кто и сколько получит

Согласно подписанным приказам, предусмотрены следующие размеры дополнительных выплат:

  • до 100 тысяч гривен в месяц — за непосредственное участие в боевых действиях (пропорционально времени участия);
  • 170 тысяч гривен в месяц — за выполнение задач непосредственно на линии боевого соприкосновения;
  • 70 тысяч гривен в месяц — за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;
  • 50 тысяч гривен в месяц — за службу на пунктах управления;
  • от 15 до 30 тысяч гривен в месяц — для военнослужащих-инструкторов;
  • до 10 тысяч гривен в месяц — для других категорий военнослужащих;
  • 40 тысяч гривен за сутки — за захват вражеских позиций;
  • 20 тысяч гривен за сутки — за возвращение утраченных позиций;
  • 100 тысяч гривен — за каждого взятого в плен оккупанта;
  • 15 тысяч гривен — за уничтожение противника в стрелковом или рукопашном бою.

Когда начнут действовать

Выговский отметил, что приказы уже переданы на государственную регистрацию. После завершения этой процедуры документы будут официально опубликованы и вступят в силу.

При этом начисление предусмотренных выплат будет осуществляться задним числом — начиная с 1 июня 2026 года.

Министр также подчеркнул, что полномасштабная война существенно изменила задачи подразделений системы МВД.

По его словам, сегодня пограничники, нацгвардейцы и полицейские вместе с другими подразделениями Сил обороны участвуют в самых сложных боевых операциях, штурмах и удерживают наиболее тяжелые участки фронта.

Напоминаем, что ранее в Министерстве обороны Украины разъяснили, что военнослужащие, не задействованные в выполнении боевых задач и проходящие службу в тыловых районах, получают дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

Эта доплата начисляется к основному денежному обеспечению, благодаря чему общий ежемесячный доход таких военнослужащих составляет не менее 30 тысяч гривен.

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