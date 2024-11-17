По Україні запроваджують екстрені відключення світла

Так, станом на 8:50 за розпорядженням НЕК "Укренерго", екстрені відключення застосовані: у місті Київ та Київській області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській областях.

Оператор мережі повідомив, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.

Ситуація в Одесі

Крім того, графіки аварійних відключень запровадили в Одесі.

Через відсутність електроенергії, на деяких об'єктах водоканалу спостерігаються тимчасові перебої у водопостачанні споживачів у різних районах міста.

Частина світлофорів працює від джерел безперебійного живлення, однак деякі залишилися без електроенергії та тимчасово не функціонують.