По Україні запроваджують екстрені відключення світла

Через масовану ракетну атаку Росії, в окремих областях і населених пунктах України запроваджені екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалені для збереження енергосистеми України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Yasno, міських голів та очільників міських та обласних військових адміністрацій.
Так, станом на 8:50 за розпорядженням НЕК "Укренерго", екстрені відключення застосовані: у місті Київ та Київській області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській областях.
Оператор мережі повідомив, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.
Крім того, графіки аварійних відключень запровадили в Одесі.
Через відсутність електроенергії, на деяких об'єктах водоканалу спостерігаються тимчасові перебої у водопостачанні споживачів у різних районах міста.
Частина світлофорів працює від джерел безперебійного живлення, однак деякі залишилися без електроенергії та тимчасово не функціонують.
Вранці 17 листопада російський агресор вчинив масштабну ракетну атаку на Україну.
У Києві через падіння уламків ракети виникла пожежа на даху п'ятиповерхового будинку.
Терористи ціляться в об'єкти енергетичної системи.
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