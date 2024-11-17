По Украине вводят экстренные отключения света

Так, экстренные отключения применены в городе Киев, Днепропетровской и Донецкой областях.

Также с 06:53 аварийные отключения электроэнергии применены в Черкасской области.

Кроме того, в данный момент отсутствует электроснабжение в некоторых районах Одессы.

Обновлено 7:35

В Киевской области по распоряжению НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения света.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - отметили в компании.

Обновлено 7:48

С 7:00 по приказу НЭК "Укрэнерго", введен график аварийных отключений электроэнергии в Кировоградской области.

Также аварийные отключения электроэнергии применены в Житомирской области.

В Одессе не работает весь электротранспорт.

Обновлено 8:31

По распоряжению НЭК "Укрэнерго", графики аварийных отключений света также применены в Полтавской и Черниговской областях.