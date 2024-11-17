По Украине вводят экстренные отключения света

Из-за массированной ракетной атаки России, в некоторых областях и населенных пунктах Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Решения приняты для сохранения энергосистемы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Yasno, мэра Одессы Геннадия Труханова и главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.
Так, экстренные отключения применены в городе Киев, Днепропетровской и Донецкой областях.
Также с 06:53 аварийные отключения электроэнергии применены в Черкасской области.
Кроме того, в данный момент отсутствует электроснабжение в некоторых районах Одессы.
Обновлено 7:35
В Киевской области по распоряжению НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения света.
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - отметили в компании.
Обновлено 7:48
С 7:00 по приказу НЭК "Укрэнерго", введен график аварийных отключений электроэнергии в Кировоградской области.
Также аварийные отключения электроэнергии применены в Житомирской области.
В Одессе не работает весь электротранспорт.
Обновлено 8:31
По распоряжению НЭК "Укрэнерго", графики аварийных отключений света также применены в Полтавской и Черниговской областях.
Утром 17 ноября российский агрессор совершил масштабную ракетную атаку на Украину.
В Киеве из-за падения обломков ракеты возник пожар на крыше пятиэтажного дома.
Террористы целятся в объекты энергетической системы.
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