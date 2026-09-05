В Україні запроваджують єдиний облік документів про благополуччя тварин

В Україні з’явиться єдина система обліку документів, які підтверджують дотримання вимог щодо благополуччя тварин. Кабінет Міністрів уже визначив порядок ведення нового Державного реєстру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та довкілля .

До реєстру вноситимуть інформацію про документи, що підтверджують відповідність вимогам законодавства у сфері благополуччя тварин.

Зокрема, йдеться про державні сертифікати та тимчасові допуски, які підтверджують достатній рівень знань і навичок персоналу. Також у системі зберігатимуться дані про сертифікати придатності транспортних засобів для перевезення тварин, дозволи на короткострокові та довгострокові рейси й рейсові журнали.

Кого стосуються вимоги

Йдеться про працівників, які безпосередньо займаються утриманням, транспортуванням, забоєм тварин або виконують пов’язані з цим операції.

З 1 січня 2026 року в Україні діють обов’язкові вимоги щодо благополуччя сільськогосподарських тварин. Працівники, які працюють із тваринами, повинні мати відповідні знання та практичні навички, підтверджені державним сертифікатом.

Новий реєстр має спростити перевірку таких документів. Органи державного контролю зможуть оперативно встановлювати, чи є необхідний документ і чи залишається він чинним.

Запровадження системи також пов’язане з наближенням українських правил до європейських вимог у сфері благополуччя тварин.