В Украине вводится единый учет документов о благополучии животных
В Украине появится единая система учета документов, подтверждающих соблюдение требований благополучия животных. Кабинет Министров уже определил порядок ведения нового Государственного реестра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды.
В реестр будут вноситься информация о документах, подтверждающих соответствие требованиям законодательства в сфере благополучия животных.
В частности, речь идет о государственных сертификатах и временных допусках, подтверждающих достаточный уровень знаний и навыков персонала. Также в системе будут храниться данные о сертификатах пригодности транспортных средств для перевозки животных, разрешения на краткосрочные и долгосрочные и рейсовые журналы.
Кого касаются требования
Речь идет о работниках, непосредственно занимающихся содержанием, транспортировкой, убоем животных или выполняющих связанные с этим операции.
С 1 января 2026 года в Украине действуют обязательные требования по благополучию сельскохозяйственных животных. Работники с животными должны иметь соответствующие знания и практические навыки, подтвержденные государственным сертификатом.
Новый реестр должен упростить проверку таких документов. Органы государственного контроля смогут оперативно устанавливать, есть ли необходимый документ и остается ли он в силе.
Внедрение системы также связано с приближением украинских правил к европейским требованиям в сфере благополучия животных.
Какие еще изменения ввел Кабмин
Кабмин обнародовал постановление о разделении воздушных тревог на уровне и обновлении правил работы бизнеса. Теперь тревоги будут поделены на желтый и красный уровни.
Также в правительстве согласовали масштабные упрощения для ФЛП. Уже одобрен соответствующий законопроект, который также уменьшит количество отчетных периодов в год.
А еще Кабинет министров вводит жесткую экономию бюджетных средств для усиления обороны. В сентябре правительство проанализирует все проблемы, чтобы обеспечить максимально эффективное использование бюджетных ресурсов.