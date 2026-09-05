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Главная » Бизнес » Экономика

В Украине вводится единый учет документов о благополучии животных

06:22 05.09.2026 Сб
2 мин
Кого касаются изменения и какую информацию будут вносить в реестр?
aimg Филипп Бойко
В Украине вводится единый учет документов о благополучии животных Фото: женщина-фермер с коровами (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине появится единая система учета документов, подтверждающих соблюдение требований благополучия животных. Кабинет Министров уже определил порядок ведения нового Государственного реестра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды.

В реестр будут вноситься информация о документах, подтверждающих соответствие требованиям законодательства в сфере благополучия животных.

В частности, речь идет о государственных сертификатах и временных допусках, подтверждающих достаточный уровень знаний и навыков персонала. Также в системе будут храниться данные о сертификатах пригодности транспортных средств для перевозки животных, разрешения на краткосрочные и долгосрочные и рейсовые журналы.

Кого касаются требования

Речь идет о работниках, непосредственно занимающихся содержанием, транспортировкой, убоем животных или выполняющих связанные с этим операции.

С 1 января 2026 года в Украине действуют обязательные требования по благополучию сельскохозяйственных животных. Работники с животными должны иметь соответствующие знания и практические навыки, подтвержденные государственным сертификатом.

Новый реестр должен упростить проверку таких документов. Органы государственного контроля смогут оперативно устанавливать, есть ли необходимый документ и остается ли он в силе.

Внедрение системы также связано с приближением украинских правил к европейским требованиям в сфере благополучия животных.

Какие еще изменения ввел Кабмин

Кабмин обнародовал постановление о разделении воздушных тревог на уровне и обновлении правил работы бизнеса. Теперь тревоги будут поделены на желтый и красный уровни.

Также в правительстве согласовали масштабные упрощения для ФЛП. Уже одобрен соответствующий законопроект, который также уменьшит количество отчетных периодов в год.

А еще Кабинет министров вводит жесткую экономию бюджетных средств для усиления обороны. В сентябре правительство проанализирует все проблемы, чтобы обеспечить максимально эффективное использование бюджетных ресурсов.

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