В Україні запроваджується новий інструмент пошуку безвісти зниклих осіб: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця

"За результатами досягнутих під час зустрічі в м. Анкарі з уповноваженою РФ з прав людини Тетяною Москальковою домовленостей, з позиції Офісу уповноваженого Верховної ради України з прав людини запроваджується новий інструмент пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер громадяни України можуть звертатися до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини щодо отримання або перевірки необхідних даних про зниклих безвісти осіб, які можуть перебувати на території РФ або на тимчасово окупованих територіях України.

"За результатами комунікації з російською стороною Офіс омбудсмана України надаватиме відповіді громадянам України, громадським об’єднанням та всім, хто звернувся за допомогою", - додає Лубінець.

Громадянам поясняють, що для всебічної та ефективної взаємодії пропонується при підготовці звернень надавати розгорнуту інформацію стосовно осіб, які розшукуються. Громадським об’єднанням, установам та організаціям, що опікуються окресленими питаннями, радять надавати наявні документи комплексно, списками осіб, які розшукуються, із наявними та необхідними для пошуку даними.

До Офісу омбудсмана України можна звернутись за телефоном гарячої лінії 0800-50-17-20, 044-299-74-08, або в інший спосіб, вказаний на офіційному сайті.