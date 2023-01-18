ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине вводится новый инструмент поиска без вести пропавших: подробности

Новина українською →
Украина, Среда 18 января 2023 18:10
В Украине вводится новый инструмент поиска без вести пропавших: подробности Фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине вводится новый инструмент поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"По результатам достигнутых во время встречи в г. Анкаре с уполномоченной РФ по правам человека Татьяной Москальковой договоренностей, с позиции Офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека вводится новый инструмент поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь граждане Украины могут обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека относительно получения или проверки необходимых данных о пропавших без вести лицах, которые могут находиться на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины.

"По результатам коммуникации с российской стороной Офис омбудсмана Украины будет давать ответы гражданам Украины, общественным объединениям и всем обратившимся за помощью", - добавляет Лубинец.

Гражданам объясняют, что для всестороннего и эффективного взаимодействия предлагается при подготовке обращений предоставлять развернутую информацию в отношении разыскиваемых лиц. Общественным объединениям, учреждениям и организациям, которые занимаются обозначенными вопросами, советуют предоставлять имеющиеся документы комплексно, списками разыскиваемых лиц с имеющимися и необходимыми для поиска данными.

В Офис омбудсмана Украины можно обратиться по телефону горячей линии 0800-50-17-20, 044-299-74-08 или другим способом, указанным на официальном сайте.

Напомним, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор не получил доступ к пленникам. В этой связи планируется организация онлайн-встречи с представителями Украины, России и самой организации.

Российская сторона не согласилась предоставить Украине список детей, вывезенных из нашей страны, не желающих оставаться на территории РФ. При этом заявила о готовности передать их.

Украина рассматривает возможность предоставления Турции роли государства-покровительницы в захватнической войне России против нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС