В Украине вводится новый инструмент поиска без вести пропавших: подробности
В Украине вводится новый инструмент поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"По результатам достигнутых во время встречи в г. Анкаре с уполномоченной РФ по правам человека Татьяной Москальковой договоренностей, с позиции Офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека вводится новый инструмент поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь граждане Украины могут обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека относительно получения или проверки необходимых данных о пропавших без вести лицах, которые могут находиться на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины.
"По результатам коммуникации с российской стороной Офис омбудсмана Украины будет давать ответы гражданам Украины, общественным объединениям и всем обратившимся за помощью", - добавляет Лубинец.
Гражданам объясняют, что для всестороннего и эффективного взаимодействия предлагается при подготовке обращений предоставлять развернутую информацию в отношении разыскиваемых лиц. Общественным объединениям, учреждениям и организациям, которые занимаются обозначенными вопросами, советуют предоставлять имеющиеся документы комплексно, списками разыскиваемых лиц с имеющимися и необходимыми для поиска данными.
В Офис омбудсмана Украины можно обратиться по телефону горячей линии 0800-50-17-20, 044-299-74-08 или другим способом, указанным на официальном сайте.
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