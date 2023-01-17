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Червоний Хрест досі не має доступу до полонених. Омбудсмен пропонує провести зустріч трьох сторін

Новость на русском →
Вівторок 17 січня 2023 15:58
Червоний Хрест досі не має доступу до полонених. Омбудсмен пропонує провести зустріч трьох сторін Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародний Комітет Червоного Хреста досі не отримав доступ до полонених. У зв'язку з цим планується організація онлайн-зустрічі з представниками України, Росії та самої організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, однією з тем для обговорення з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині була тематика Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а зокрема, недопуск їхніх представників до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує РФ.

Лубінець запропонував організувати онлайн-зустріч, де будуть присутні два омбудсмени та керівники постійних Моніторингових місій МКЧХ, як з Росії, так і з України.

За його словами, така зустріч потрібна для обговорення суті проблеми допуску та знаходження шляхів її вирішення, аби представники Моніторингових місій могли отримати доступ та працювати згідно зі своїм мандатом.

Омбудсмен зазначив, що його пропозицію прийняли, але наразі він чекає на погодження. Лубінець сподівається, що зустріч відбудеться і буде результативною для України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дорікнув Червоному Хресту, оскільки не видно їхньої рішучості у питанні українських полонених.

Керівник ОП Андрій Єрмак також засудив безсилля Червоного Хреста у війні РФ проти України.

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