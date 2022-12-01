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В Україні запровадять випробувальний термін для контрактників: Рада зробила перший крок

Фото: в Україні запровадять випробувальний термін для військових-контрактників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент сьогодні, 1 грудня, ухвалив у першому читанні законопроект №8169 про запровадження випробувального терміну військовослужбовцям-контрактникам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної Ради.

За основу законопроекту проголосував 261 народний депутат. Закон передбачає встановити обов'язкове випробування терміном до 6 місяців громадян, вперше прийнятих військову службу за контрактом.

Військовослужбовці, визнані такими, що успішно пройшли випробування, продовжать проходження військової служби за контрактом відповідно до ЗСУ, або інших військових формуваннях.

Нагадаємо, що в ЄС стартувала тренувальна місія для ЗСУ.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав центр програми підготовки військових Збройних сил України у Британії та заявив, що вражений навичками українських солдатів.

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