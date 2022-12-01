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В Украине введут испытательный срок для контрактников: Рада сделала первый шаг

Фото: в Украине введут испытательный срок для военных-контрактников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент сегодня, 1 декабря, принял в первом чтении законопроект №8169 о введении испытательного срока военнослужащим-контрактникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

За основу законопроекта проголосовал 261 народный депутат. Закон предполагает установить обязательное испытание на срок до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту.

Военнослужащие, признанные успешно прошедшими испытания, продолжат прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ, или других военных формированиях.

Напомним, что в ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил центр программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Британии и заявил, что поражен навыками украинских солдат.

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ВСУКонтрактная армия