В Україні запровадять випробувальний термін для контрактників: Рада зробила перший крок
Парламент сьогодні, 1 грудня, ухвалив у першому читанні законопроект №8169 про запровадження випробувального терміну військовослужбовцям-контрактникам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної Ради.
За основу законопроекту проголосував 261 народний депутат. Закон передбачає встановити обов'язкове випробування терміном до 6 місяців громадян, вперше прийнятих військову службу за контрактом.
Військовослужбовці, визнані такими, що успішно пройшли випробування, продовжать проходження військової служби за контрактом відповідно до ЗСУ, або інших військових формуваннях.
Нагадаємо, що в ЄС стартувала тренувальна місія для ЗСУ.
Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав центр програми підготовки військових Збройних сил України у Британії та заявив, що вражений навичками українських солдатів.
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