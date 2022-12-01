ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине введут испытательный срок для контрактников: Рада сделала первый шаг

Новина українською →
Киев, Четверг 01 декабря 2022 17:28
В Украине введут испытательный срок для контрактников: Рада сделала первый шаг Фото: в Украине введут испытательный срок для военных-контрактников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент сегодня, 1 декабря, принял в первом чтении законопроект №8169 о введении испытательного срока военнослужащим-контрактникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

За основу законопроекта проголосовал 261 народный депутат. Закон предполагает установить обязательное испытание на срок до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту.

Военнослужащие, признанные успешно прошедшими испытания, продолжат прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ, или других военных формированиях.

Напомним, что в ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил центр программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Британии и заявил, что поражен навыками украинских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Контрактная армия
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами