В Україні почнуть платити за бавовну: що потрібно знати фермерам

Український уряд оголосив про запуск нової програми підтримки агровиробників, що спеціалізуються на вирощуванні бавовнику.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виплати будуть становити 10 тисяч гривень на кожен гектар посівів. Програма охопить три ключові регіони - Миколаївську, Одеську та Херсонську області.

Це ініціатива має на меті не лише стимулювати розвиток аграрного сектора, а й сприяти розширенню легкої промисловості в Україні.

Водночас Шмигаль підкреслив, що цей крок матиме важливе значення для зміцнення обороноздатності держави.