В Украине начнут платить за хлопок: что нужно знать фермерам

Правительство Украины введет программу поддержки для производителей хлопчатника в трех областях. Выплата составит 10 тысяч гривен за каждый гектар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
Украинское правительство объявило о запуске новой программы поддержки агропроизводителей, специализирующихся на выращивании хлопчатника.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты будут составлять 10 тысяч гривен на каждый гектар посевов. Программа охватит три ключевых региона - Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области.
Это инициатива имеет целью не только стимулировать развитие аграрного сектора, но и способствовать расширению легкой промышленности в Украине.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что этот шаг будет иметь важное значение для укрепления обороноспособности государства.
Ранее Кабинет министров Украины принял постановление о запуске программы поддержки аграриев. Помощь направят аграриям, которые работают в прифронтовых регионах.
В мае 2024 года правительство приняло решение отсрочить возврат кредитов для аграриев с прифронтовых и оккупированных территорий Украины. Срок погашения кредитов отложили до 31 декабря 2025 года.
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