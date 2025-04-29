В Україні почнуть платити за бавовну: що потрібно знати фермерам
Уряд України запровадить програму підтримки для виробників бавовнику в трьох областях. Виплата становитиме 10 тисяч гривень за кожен гектар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
Український уряд оголосив про запуск нової програми підтримки агровиробників, що спеціалізуються на вирощуванні бавовнику.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виплати будуть становити 10 тисяч гривень на кожен гектар посівів. Програма охопить три ключові регіони - Миколаївську, Одеську та Херсонську області.
Це ініціатива має на меті не лише стимулювати розвиток аграрного сектора, а й сприяти розширенню легкої промисловості в Україні.
Водночас Шмигаль підкреслив, що цей крок матиме важливе значення для зміцнення обороноздатності держави.
Раніше Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск програми підтримки аграріїв. Допомогу спрямують аграріям, які працюють у прифронтових регіонах.
У травні 2024 року уряд ухвалив рішення відтермінувати повернення кредитів для аграріїв з прифронтових і окупованих територій України. Термін погашення кредитів відклали до 31 грудня 2025 року.
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