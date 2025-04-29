В Україні почнуть платити за бавовну: що потрібно знати фермерам

Уряд України запровадить програму підтримки для виробників бавовнику в трьох областях. Виплата становитиме 10 тисяч гривень за кожен гектар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Український уряд оголосив про запуск нової програми підтримки агровиробників, що спеціалізуються на вирощуванні бавовнику.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виплати будуть становити 10 тисяч гривень на кожен гектар посівів. Програма охопить три ключові регіони - Миколаївську, Одеську та Херсонську області.

Це ініціатива має на меті не лише стимулювати розвиток аграрного сектора, а й сприяти розширенню легкої промисловості в Україні.

Водночас Шмигаль підкреслив, що цей крок матиме важливе значення для зміцнення обороноздатності держави.