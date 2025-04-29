В Украине начнут платить за хлопок: что нужно знать фермерам

Правительство Украины введет программу поддержки для производителей хлопчатника в трех областях. Выплата составит 10 тысяч гривен за каждый гектар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Украинское правительство объявило о запуске новой программы поддержки агропроизводителей, специализирующихся на выращивании хлопчатника.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты будут составлять 10 тысяч гривен на каждый гектар посевов. Программа охватит три ключевых региона - Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области.

Это инициатива имеет целью не только стимулировать развитие аграрного сектора, но и способствовать расширению легкой промышленности в Украине.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что этот шаг будет иметь важное значение для укрепления обороноспособности государства.