В Україні запровадять контракти для мобілізованих з чітким терміном служби, - ОП

"Ми пропрацьовуємо контракт для мобілізованих. Це ще стадія розробки та досліджень, але саме головне, на мою думку, що може дати цей контракт людям, які мобілізовані й вже служать, прийшли добровільно, не добровільно - не має різниці, вони отримують чіткі терміни служби", - сказав Паліса.

Наприклад, за його словами, громадяни, які були мобілізовані у 2022 році, отримають умовно термін, через який вони звільняться 6 місяців, ті хто у 2023 році - 9-10 місяців, а ті хто у 2024 році, підписавши контракт, зможуть звільнитись через інший певний період, отримавши бонуси.

"Треба розуміти, що це стане можливим, коли будуть створені певні умови, ми не можемо оголити фронт, позбавити бойовий елемент здатності виконувати задачу. Власне над створенням цих умов і працює велика команда людей", - зазначив заступник керівника ОП..

Паліса також розповів, що окрім запровадження контракту для 18-24 річних, Офіс президента далі працює над запровадженням інших контрактів для людей, які не підлягають мобілізації, для залучення до ЗСУ за власним бажанням, зокрема для тих, хто звільнився з військової служби, тих, хто має право на відстрочку, для заброньованих.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, нещодавно в Україні стартувала нова програма служби за контрактом в армії для громадян віком 18-24 років. У разі долучення до війська такі добровольці отримають значні виплати та соціальні гарантії.

Зокрема, за підписання контракту передбачена виплата 1 мільйона гривень: 200 тисяч можна отримати одразу, а решта суми виплачується протягом служби. Щомісячне грошове забезпечення може сягати 120 тисяч гривень.

Крім того, контрактникам за такою програмою обіцяють низку пільг:

"нульову" іпотеку,

навчання за держкошти,

безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування,

компенсацію оренди житла на час служби,

можливість обрати частину та спеціальність,

право на виїзд за кордон після року служби.

Також після завершення контракту військовослужбовців звільнятимуть від мобілізації на 12 місяців.