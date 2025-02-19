В Украине введут контракты для мобилизованных с четким сроком службы, - ОП

"Мы прорабатываем контракт для мобилизованных. Это еще стадия разработки и исследований, но самое главное, по моему мнению, что может дать этот контракт людям, которые мобилизованы и уже служат, пришли добровольно, не добровольно - не имеет разницы, они получают четкие сроки службы", - сказал Палиса.

Например, по его словам, граждане, которые были мобилизованы в 2022 году, получат условно срок, через который они освободятся, 6 месяцев, те кто в 2023 году - 9-10 месяцев, а те кто в 2024 году, подписав контракт, смогут освободиться через другой определенный период, получив бонусы.

"Надо понимать, что это станет возможным, когда будут созданы определенные условия, мы не можем обнажить фронт, лишить боевой элемент способности выполнять задачу. Собственно над созданием этих условий и работает большая команда людей", - отметил заместитель руководителя ОП.

Палиса также рассказал, что кроме введения контракта для 18-24 летних, Офис президента дальше работает над введением других контрактов для людей, которые не подлежат мобилизации, для привлечения в ВСУ по собственному желанию, в частности для тех, кто уволился с военной службы, тех, кто имеет право на отсрочку, для забронированных.

"Контракт 18-24"

Напомним, недавно в Украине стартовала новая программа службы по контракту в армии для граждан в возрасте 18-24 лет. В случае вступления в армию такие добровольцы получат значительные выплаты и социальные гарантии.

В частности, за подписание контракта предусмотрена выплата 1 миллиона гривен: 200 тысяч можно получить сразу, а остальная сумма выплачивается в течение службы. Ежемесячное денежное обеспечение может достигать 120 тысяч гривен.

Кроме того, контрактникам по такой программе обещают ряд льгот:

"нулевую" ипотеку,

обучение за госсредства,

бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование,

компенсацию аренды жилья на время службы,

возможность выбрать часть и специальность,

право на выезд за границу после года службы.

Также после завершения контракта военнослужащих будут освобождать от мобилизации на 12 месяцев.