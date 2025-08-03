В Україні запропонували спосіб боротьби з гендерною дискримінацією

Мінсоцполітики пропонує запровадити чіткий механізм реагування на випадки дискримінації за ознакою статі. На підприємствах працюватимуть комісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабміну.
Новий порядок має стати інструментом захисту громадян, які стикнулися з нерівністю, гендерним насильством або сексуальними домаганнями.
Постанова затверджує Порядок реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, що конкретизує норми законів "Про звернення громадян" та "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".
Документ передбачає:
У зверненнях можна буде повідомляти про дискримінацію на основі статі, а також випадки сексуальних домагань і гендерного насильства. Заяви прийматимуться в електронній, письмовій та усній формі (через гарячі лінії чи "електронні скриньки довіри").
У разі виявлення фактів дискримінації, комісії мають право:
Кожне засідання комісії супроводжуватиметься письмовим протоколом. Висновки носитимуть рекомендаційний характер, але можуть бути підставою для конкретних управлінських дій.
Проєкт постанови розроблено на виконання зобов’язань України у межах переговорів про вступ до ЄС - зокрема у сфері забезпечення гендерної рівності. Також враховано рекомендації Єврокомісії та Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.
Механізм має забезпечити прозоре реагування на випадки дискримінації в державному та приватному секторах, а також підвищити рівень захисту жінок і чоловіків у трудовій діяльності.
Нагадаємо, в Україні до війни середня зарплата жінок складала близько 80% від зарплат чоловіків.
Середня тривалість життя жінок в Україні була на 10 років вище, ніж у чоловіків.