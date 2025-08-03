В Украине предложили способ борьбы с гендерной дискриминацией

Минсоцполитики предлагает ввести четкий механизм реагирования на случаи дискриминации по признаку пола. На предприятиях будут работать комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина.
Новый порядок должен стать инструментом защиты граждан, которые столкнулись с неравенством, гендерным насилием или сексуальными домогательствами.
Постановление утверждает Порядок реагирования на случаи дискриминации по признаку пола, конкретизирующий нормы законов "Об обращениях граждан" и "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине".
Документ предусматривает:
В обращениях можно будет сообщать о дискриминации на основе пола, а также случаях сексуальных домогательств и гендерного насилия. Заявления будут приниматься в электронной, письменной и устной форме (через горячие линии или "электронные ящики доверия").
В случае выявления фактов дискриминации, комиссии имеют право:
Каждое заседание комиссии будет сопровождаться письменным протоколом. Выводы будут носить рекомендательный характер, но могут быть основанием для конкретных управленческих действий.
Проект постановления разработан во исполнение обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении в ЕС - в частности в сфере обеспечения гендерного равенства. Также учтены рекомендации Еврокомиссии и Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
Механизм должен обеспечить прозрачное реагирование на случаи дискриминации в государственном и частном секторах, а также повысить уровень защиты женщин и мужчин в трудовой деятельности.
Напомним, в Украине до войны средняя зарплата женщин составляла около 80% от зарплат мужчин.
Средняя продолжительность жизни женщин в Украине была на 10 лет выше, чем у мужчин.