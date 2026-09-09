В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)

У Харківській області запрацював перший в Україні підземний дитячий садочок. Освітній простір називається "Мобіль" і дозволяє організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
У МОН розповіли, що перший в Україні підземний дитячий садок "Мобіль" запрацював у Пісочинській громаді Харківської області.
Зазначається, що новий освітній простір:
Згідно з інформацією МОН, новий освітній підземний простір обладнано:
Укриття є автономним завдяки:
Повідомляється також, що захисна споруда з'єднана з корпусами закладу безпечними переходами.
"Завдяки цьому діти та працівники можуть потрапити до укриття, не виходячи на вулицю", - зауважили в МОН.
Особливу увагу приділили створенню в закладі безбар'єрного середовища:
"Підземний дитячий садок побудовано на умовах співфінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів", - додали в міністерстві.
Українцям нагадали, що сьогодні пріоритет влади - забезпечити дітям можливість здобувати якісну дошкільну освіту в очному форматі.
Для цього держава підтримує:
"Можливість навчатися та розвиватися в безпечному освітньому середовищі - надзвичайно важлива для кожної дитини", - наголосила заступниця міністра освіти й науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова.
У МОН повідомили, що в 2026 році було вперше передбачено державну субвенцію на облаштування укриттів у дитячих садочках.
"Цього року держава вперше передбачила окреме фінансування на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти", - підтвердила Коновалова.
Загальний обсяг фінансування становить понад 972 млн гривень.
Уточнюється, що будівництво та реконструкцію укриттів у закладах дошкільної освіти здійснюють територіальні громади - за фінансової підтримки Європейського Союзу (в межах реалізації інструменту Ukraine Facility).
За даними МОН, станом на зараз такі проєкти реалізують у дев'яти областях України:
Громадянам пояснили, що під час відбору проєктів пріоритет надавали:
"Наше завдання - підтримати громади з найвищими безпековими ризиками та допомогти якомога більшій кількості садочків відновити освітній процес в очній формі", - підсумувала Коновалова.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінюють правила будівництва дитсадків вже з жовтня.
Крім того, ми пояснювали, чому насправді до садочків ходять лише 55% українських дітей (і проблема зараз - не в місцях).
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