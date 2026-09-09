В Украине заработал первый подземный детсад: как его обустроили (фото)

Где именно заработал первый подземный детсад

В МОН рассказали, что первый в Украине подземный детский сад "Мобиль" заработал в Песочинской громаде Харьковской области.

Отмечается, что новое образовательное пространство:

рассчитано на 260 воспитанников ;

; дает возможность организовывать полноценный образовательный процесс в очном формате даже во время воздушных тревог.

Подземный садик рассчитан на 260 детей (фото: mon.gov.ua)

Как оборудовали подземное пространство для детей

Согласно информации МОН, новое образовательное подземное пространство оборудовано:

восемью учебными помещениями;

медицинским пунктом;

комнатой для приема пищи;

санитарными комнатами;

душевыми.

"Мобиль" - уникальное подземное пространство (фото: mon.gov.ua)

Укрытие является автономным благодаря:

двум независимым источникам электропитания;

резервным генераторам.

Новое подземное пространство оборудовано всем необходимым (фото: mon.gov.ua)

Сообщается также, что защитное сооружение соединено с корпусами заведения безопасными переходами.

"Благодаря этому дети и работники могут попасть в укрытие, не выходя на улицу", - отметили в МОН.

Зайти в сад-укрытие можно также через специальные переходы (фото: mon.gov.ua)

Особое внимание уделили созданию в заведении безбарьерной среды:

обустроили лифты, подъемники и беспороговые маршруты;

создали все необходимые условия для детей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Безбарьерность - важная составляющая подземного сооружения (фото: mon.gov.ua)

"Подземный детский сад построен на условиях софинансирования из государственного, областного и местного бюджетов", - добавили в министерстве.

Приоритет государства во время войны

Украинцам напомнили, что сегодня приоритет власти - обеспечить детям возможность получать качественное дошкольное образование в очном формате.

Для этого государство поддерживает:

строительство укрытий;

создание безопасных условий обучения и развития.

"Возможность учиться и развиваться в безопасной образовательной среде - чрезвычайно важна для каждого ребенка", - подчеркнула заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова.

Приоритет государства - очное обучение детей (фото: mon.gov.ua)

Сколько денег выделили на укрытия

В МОН сообщили, что в 2026 году была впервые предусмотрена государственная субвенция на обустройство укрытий в детских садиках.

"В этом году государство впервые предусмотрело отдельное финансирование на обустройство укрытий в заведениях дошкольного образования", - подтвердила Коновалова.

Общий объем финансирования составляет более 972 млн гривен.

Уточняется, что строительство и реконструкцию укрытий в учреждениях дошкольного образования осуществляют территориальные громады - при финансовой поддержке Европейского Союза (в рамках реализации инструмента Ukraine Facility).

Безопасность детей - превыше всего (фото: mon.gov.ua)

В каких областях реализуют такие проекты

По данным МОН, по состоянию на данный момент такие проекты реализуют в девяти областях Украины:

Винницкой;

Днепропетровской;

Запорожский;

Киевской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской.

Гражданам пояснили, что при отборе проектов приоритет отдавали:

громадам с высокими рисками насчет безопасности (в частности в прифронтовых регионах);

объектам, на которых уже были начаты строительные работы.

"Наша задача - поддержать громады с самыми высокими рисками безопасности и помочь как можно большему количеству садиков возобновить образовательный процесс в очной форме", - подытожила Коновалова.