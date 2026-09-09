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В Украине заработал первый подземный детсад: как его обустроили (фото)

17:52 09.09.2026 Ср
3 мин
Уникальное образовательное пространство рассчитано на 260 воспитанников и имеет даже душевые
aimg Ирина Костенко
В Украине обустроили первый подземный детский сад (фото: Getty Images)

В Харьковской области заработал первый в Украине подземный детский садик. Образовательное пространство называется "Мобиль" и позволяет организовывать полноценный образовательный процесс в очном формате даже во время воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Где именно заработал первый подземный детсад

В МОН рассказали, что первый в Украине подземный детский сад "Мобиль" заработал в Песочинской громаде Харьковской области.

Отмечается, что новое образовательное пространство:

  • рассчитано на 260 воспитанников;
  • дает возможность организовывать полноценный образовательный процесс в очном формате даже во время воздушных тревог.

Подземный садик рассчитан на 260 детей (фото: mon.gov.ua)

Как оборудовали подземное пространство для детей

Согласно информации МОН, новое образовательное подземное пространство оборудовано:

  • восемью учебными помещениями;
  • медицинским пунктом;
  • комнатой для приема пищи;
  • санитарными комнатами;
  • душевыми.

"Мобиль" - уникальное подземное пространство (фото: mon.gov.ua)

Укрытие является автономным благодаря:

  • двум независимым источникам электропитания;
  • резервным генераторам.

Новое подземное пространство оборудовано всем необходимым (фото: mon.gov.ua)

Сообщается также, что защитное сооружение соединено с корпусами заведения безопасными переходами.

"Благодаря этому дети и работники могут попасть в укрытие, не выходя на улицу", - отметили в МОН.

Зайти в сад-укрытие можно также через специальные переходы (фото: mon.gov.ua)

Особое внимание уделили созданию в заведении безбарьерной среды:

  • обустроили лифты, подъемники и беспороговые маршруты;
  • создали все необходимые условия для детей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Безбарьерность - важная составляющая подземного сооружения (фото: mon.gov.ua)

"Подземный детский сад построен на условиях софинансирования из государственного, областного и местного бюджетов", - добавили в министерстве.

Приоритет государства во время войны

Украинцам напомнили, что сегодня приоритет власти - обеспечить детям возможность получать качественное дошкольное образование в очном формате.

Для этого государство поддерживает:

  • строительство укрытий;
  • создание безопасных условий обучения и развития.

"Возможность учиться и развиваться в безопасной образовательной среде - чрезвычайно важна для каждого ребенка", - подчеркнула заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова.

Приоритет государства - очное обучение детей (фото: mon.gov.ua)

Сколько денег выделили на укрытия

В МОН сообщили, что в 2026 году была впервые предусмотрена государственная субвенция на обустройство укрытий в детских садиках.

"В этом году государство впервые предусмотрело отдельное финансирование на обустройство укрытий в заведениях дошкольного образования", - подтвердила Коновалова.

Общий объем финансирования составляет более 972 млн гривен.

Уточняется, что строительство и реконструкцию укрытий в учреждениях дошкольного образования осуществляют территориальные громады - при финансовой поддержке Европейского Союза (в рамках реализации инструмента Ukraine Facility).

Безопасность детей - превыше всего (фото: mon.gov.ua)

В каких областях реализуют такие проекты

По данным МОН, по состоянию на данный момент такие проекты реализуют в девяти областях Украины:

  • Винницкой;
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Киевской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской.

Гражданам пояснили, что при отборе проектов приоритет отдавали:

  • громадам с высокими рисками насчет безопасности (в частности в прифронтовых регионах);
  • объектам, на которых уже были начаты строительные работы.

"Наша задача - поддержать громады с самыми высокими рисками безопасности и помочь как можно большему количеству садиков возобновить образовательный процесс в очной форме", - подытожила Коновалова.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине меняют правила строительства детсадов уже с октября.

Кроме того, мы объясняли, почему на самом деле в садики ходят только 55% украинских детей (и проблема сейчас - не в местах).

Читайте также, возьмут ли ребенка в школу, если он не ходил в детсад.

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