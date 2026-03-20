В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші і коли вони надійдуть

Українці зможуть отримати компенсацію за пальне у розмірі: 15% коштів за дизельне пальне; 10% за бензин та 5% за автогаз. На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень, а максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу.

Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.

Як долучитись до програми

Для того, щоб отримати компенсацію за витрачені на пальне кошти, українцям необхідно:

Приєднатися до програми. Для цього треба відкрити спеціальну картку "Національного кешбеку" в банку-партнері.

Розрахуватись на пальне карткою, яка підключена до програми.

Отримати кешбек і витратити його на щось з переліку товарів.

Зняти кошти з картки готівкою не вийде - їх можна використати лише для безготівкових розрахунків.

Коли на картку "впадуть" гроші

Кешбек за купівлю пального нараховується наступного дня, а виплачується до кінця наступного місяця після відвідування АЗС.

Наприклад, компенсація за пальне, куплене у березні, надійде на картку "Національного кешбеку" до кінця квітня.

На що можна витратити кешбек

Гроші з картки Національний кешбек можна витратити на:

комунальні та поштові послуги;

благодійність, підтримку ЗСУ;

харчові продукти;

ліки, лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію українського виробництва, що зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках-учасниках програми.

Застосунок АЗС не підходить

У разі купівлі пального через застосунок АЗС кешбек не буде нараховано. Компенсацію можна отримати лише після фактичної оплати бензину чи дизелю на заправці з формуванням фіскального чека із зазначенням придбаного пального.