В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші і коли вони надійдуть

Відсьогодні в Україні запрацював "паливний" кешбек. Українці, які заправляються на АЗС, які беруть участь у програмі, отримають до 15% витрачених грошей.
РБК-Україна розповідає всі деталі, як буде діяти програма.
Українці зможуть отримати компенсацію за пальне у розмірі: 15% коштів за дизельне пальне; 10% за бензин та 5% за автогаз. На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень, а максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу.
Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.
Для того, щоб отримати компенсацію за витрачені на пальне кошти, українцям необхідно:
Зняти кошти з картки готівкою не вийде - їх можна використати лише для безготівкових розрахунків.
Кешбек за купівлю пального нараховується наступного дня, а виплачується до кінця наступного місяця після відвідування АЗС.
Наприклад, компенсація за пальне, куплене у березні, надійде на картку "Національного кешбеку" до кінця квітня.
Гроші з картки Національний кешбек можна витратити на:
У разі купівлі пального через застосунок АЗС кешбек не буде нараховано. Компенсацію можна отримати лише після фактичної оплати бензину чи дизелю на заправці з формуванням фіскального чека із зазначенням придбаного пального.
Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході призвела до нестабільності на світовому енергетичному ринку. Ціни на нафту підскочили до 100 доларів за барель, після чого почали потроху знижуватись - зараз нафта Brent торгується приблизно по 96 доларів за барель.
Крім того, Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. За словами голови АМКУ Павла Кириленка, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%.